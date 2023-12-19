США назвали аресты деятелей оппозиции и журналистов в Азербайджане неприемлемыми

 
"Голос Америки"
Matthew Milleris
Matthew Milleris
ФОТО: AP / Scanpix
В Госдепартаменте заявили, что за последний месяц азербайджанские власти задержали более десятка человек из этих групп.

США осудили аресты оппозиционеров и журналистов в Азербайджане, назвав их "неприемлемыми".

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер прокомментировал сообщения о том, что ведущий азербайджанский оппозиционер Тофик Ягублу был арестован на выходных.

"Недавняя тенденция задержаний журналистов, активистов гражданского общества и деятелей оппозиции вызывает глубокую тревогу, – сказал Миллер. – Только за последний месяц было задержано более десятка таких деятелей".

"Это неприемлемо, – сказал далее Миллер. – Мы продолжим призывать правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы всех людей, включая тех, кто пользуется свободой слова. Мы также будем призывать к скорейшему освобождению несправедливо задержанных".

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"Голос Америки"
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