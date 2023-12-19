США назвали аресты деятелей оппозиции и журналистов в Азербайджане неприемлемыми

США осудили аресты оппозиционеров и журналистов в Азербайджане, назвав их "неприемлемыми".

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер прокомментировал сообщения о том, что ведущий азербайджанский оппозиционер Тофик Ягублу был арестован на выходных.

"Недавняя тенденция задержаний журналистов, активистов гражданского общества и деятелей оппозиции вызывает глубокую тревогу, – сказал Миллер. – Только за последний месяц было задержано более десятка таких деятелей".