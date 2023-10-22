США направляют в Восточное Средиземноморье системы ПРО и ПВО

В связи с угрозой эскалации конфликта на Ближнем Востоке США перебрасывают дополнительные системы вооружений в восточную часть Средиземного моря. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в субботу, 21 октября, что отдал приказ о размещении в регионе батареи суперсовременной системы противоракетной обороны THAAD и дополнительных дивизионов системы ПВО Patriot.

Ранее США уже перебросили в Восточное Средиземноморье в качестве средства сдерживания несколько боевых кораблей, в том числе авианосцы USS Dwight D. Eisenhower и USS Gerald R. Ford. Кроме того, в регион уже направлены эскадрильи американских ВВС - истребителей F-15 и F-16, а также штурмовиков А-10. Телеканал CNN сообщал также, что Минобороны США решило направить к берегам Израиля силы быстрого реагирования американской морской пехоты в составе 2000 военнослужащих.

Американские военные приведены в состояние повышенной готовности