США нанесли удары более чем по 75 объектам ИГ в Сирии

После падения режима Башара Асада американские вооруженные силы в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары более чем по 75 объектам „Исламского государства“ (ИГ) в центральной части Сирии. Целью атаки стало предотвращение попыток ИГ воспользоваться текущей нестабильной ситуацией в стране, пояснили в Центральном командовании США (CENTCOM).

В операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10. „Все группировки в Сирии должны понимать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГ или поддерживать его любым способом“, - приводятся в пресс-релизе CENTCOM слова его командующего Майкла Куриллы.