США нанесли удар по военным объектам в Сирии, связанным с Ираном

«Эти высокоточные удары совершены в целях самообороны я являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных атак против личного состава США в Ираке и Сирии, которые предпринимаются с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном», - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, удары были санкционированы президентом США Джо Байденом.

«Подобные атаки иранских приспешников против личного состава США неприемлемы и должны быть прекращены», - заявил Остин, в очередной раз предупредив, что в случае их продолжения США не остановятся перед тем, чтобы предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан.

На фоне роста напряженности в регионе, вызванного противостоянием Израиля и палестинской группировки ХАМАС, обстрелы американского контингента в Ираке и Сирии, носившие ранее эпизодический характер, заметно усилились в последние дни.