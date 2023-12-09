США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе

 
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Israeli soldiers stand near the body of a Palestinian militant in Kfar Aza, in the south of Israel, bordering Gaza Strip on October 10, 2023. Israel pounded Hamas targets in Gaza on October 10 and said the bodies of 1,500 Islamist militants were found in southern towns recaptured by the army in gruelling battles near the Palestinian enclave. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Israeli soldiers stand near the body of a Palestinian militant in Kfar Aza, in the south of Israel, bordering Gaza Strip on October 10, 2023. Israel pounded Hamas targets in Gaza on October 10 and said the bodies of 1,500 Islamist militants were found in southern towns recaptured by the army in gruelling battles near the Palestinian enclave. (Photo by Thomas COEX / AFP)
ФОТО: AFP / Scanpix

Совет Безопасности ООН проголосовал по резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в Газе. Она не принята — США проголосовали против, а они, как постоянный член Совета, имеют право вето.

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали «за», одна воздержалась — Великобритания.

Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАС 7 октября.

«К сожалению, почти все наши рекомендации были проигнорированы. Результатом этого поспешного процесса стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности», — заявил он.

США не могут поддержать «нежизнеспособное прекращение огня», которое лишь «посеет семена новой войны», добавил дипломат.

Израиль поблагодарил Байдена за вето на резолюцию Совбеза

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан поблагодарил США и президента Байдена за вето, наложенное на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

«Шокирует тот факт, что когда ХАМАС обстреливает ракетами Гуш-Дан из населенных пунктов на юге Газы, ООН занята отстраненным обсуждением искаженной резолюции, которая направлена не на ту сторону и даже не осуждает ХАМАС», – заявил он.

«Прекращение огня возможно только при условии возвращения всех заложников и уничтожения ХАМАС», – добавил Эрдан.

Россия и Китай в Совбезе ООН обвинили США в страданиях мирных палестинцев

Комментируя решение США наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, представители России, Китая и нескольких других стран обвинили США в том, что они потворствуют продолжению войны и гибели мирных палестинцев.

Заместитель представителя России в Совете безопасности Дмитрий Полянский назвал позицию США «твердолобой и эгоистичной» и заявил, что ее результатом становится «кладбище палестинских детей».

«Необходимо поддержать требование о прекращении насилия, в противном случае вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия», — заявил представитель России — страны, которая блокирует резолюции Совбеза о развязанной ею войне в Украине и игнорирует резолюции Генеральной ассамблеи ООН, трижды призывавшей её остановить войну и вывести войска.

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь традиционно обвинил США в двойных стандартах.

«Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты», — цитирует китайского дипломата российское государственное агентство ТАСС,

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