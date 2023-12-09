США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали «за», одна воздержалась — Великобритания.

Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАС 7 октября.

«К сожалению, почти все наши рекомендации были проигнорированы. Результатом этого поспешного процесса стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности», — заявил он.

США не могут поддержать «нежизнеспособное прекращение огня», которое лишь «посеет семена новой войны», добавил дипломат.

Израиль поблагодарил Байдена за вето на резолюцию Совбеза

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан поблагодарил США и президента Байдена за вето, наложенное на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

«Шокирует тот факт, что когда ХАМАС обстреливает ракетами Гуш-Дан из населенных пунктов на юге Газы, ООН занята отстраненным обсуждением искаженной резолюции, которая направлена не на ту сторону и даже не осуждает ХАМАС», – заявил он.