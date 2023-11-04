США наложили санкции на россиянку за помощь олигархам из РФ

США накладывают санкции на гражданку России Екатерину Жданову в связи с ролью, которую она сыграла в отмывании сотен миллионов долларов с использованием виртуальной валюты, действуя в интересах находящихся под санкциями российских элит. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер вечером в пятницу, 3 ноября.

По данным американских властей, Жданова "оказывала ряд виртуальных, денежных, налоговых резидентских и иных услуг российским клиентам, стремящимся отмыть средства или скрыть источники своего богатства". Помимо прочего, она помогала группе лиц, связанных с разработчиками программ-вымогателей, которые представляли киберугрозу для медицинских учреждений в США, говорится в пресс-релизе Госдепа.

Помощь российским олигархам в отмывании денег