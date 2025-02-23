США могут усилить воинский контингент в Польше, заявил Дуда

США не выведут американские войска из Польши и даже могут усилить воинский контингент в этой стране. С такими словами польский президент Анджей Дуда выступил в Вашингтоне после переговоров с Дональдом Трампом в субботу, 22 февраля.
Дуда на съезде консерваторов в США
Дуда прибыл в столицу США на форум правых партий „Конференция консервативных политических действий“ (Conservative Political Action Conference, CPAC). На ней лично выступил президент Аргентина Хавьер Милей, по видеосвязи - премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Дуда не выступал со сцены, а сидел в зале. Трамп лично поприветствовал его с трибуны.
После съезда Дуда рассказал, что общался с Трампом около 10 минут и тот „скорее ожидает усиления присутствия американской армии в Польше“. „Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Скорее следует предположить, что оно усилится“, - цитирует политика польское агентство PAP.
„Нам следует ожидать, что связи будут укрепляться, поскольку мы являемся надежным союзником по НАТО. Безопасность Польши - это фундаментальный вопрос, в который инвестируют США“, - добавил Дуда.
Дуда за „Форт Трампа“ в Польше
Он напомнил, что уже встречался в Варшаве с министром обороны США Питом Хегсетом. По словам Дуды, тогда он предложил главе Пентагона создать в Польше „Форт Трампа“. „Президент улыбнулся и сказал, что он знает, что он помнит“, - рассказал Дуда. Он добавил, что Трамп посоветовал ему „ни о чем не беспокоиться“, так как Польша - один из самых надежных союзников США.
„Он спросил меня, кто сегодня должен разговаривать с Путиным, кто вообще способен вести переговоры, чтобы война закончилась, - продолжил Дуда. - Я лишь сказал президенту, что здесь, прежде всего, нужно укреплять безопасность Польши и Центральной Европы“.
По данным Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), в Европе дислоцируются около 78 000 американских солдат, в том числе около 37 тысяч в Германии. В Польше их около 10 тысяч.
Дуда Зеленскому: Сотрудничайте с Трампом
Незадолго до встречи с Трампом в Вашингтоне на CPAC Дуда написал в соцсети X, что ему позвонил Владимир Зеленский. „У нас состоялся откровенный разговор по следам недавних встреч с генералом Келлоггом и других событий. Я передал ему, что мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке США“, - написал президент Польши.
„Поэтому я предложил президенту Зеленскому оставаться приверженным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность составляют основу переговорной стратегии США. Не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир“, - добавил Дуда.