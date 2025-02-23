США могут усилить воинский контингент в Польше, заявил Дуда

Он напомнил, что уже встречался в Варшаве с министром обороны США Питом Хегсетом. По словам Дуды, тогда он предложил главе Пентагона создать в Польше „Форт Трампа“. „Президент улыбнулся и сказал, что он знает, что он помнит“, - рассказал Дуда. Он добавил, что Трамп посоветовал ему „ни о чем не беспокоиться“, так как Польша - один из самых надежных союзников США.