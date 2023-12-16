США ищут способ конфисковать замороженные российские активы

Западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет газета Financial Times в субботу, 16 декабря. По данным издания, в последние недели США в частных переговорах занимают более настойчивую позицию по поводу конфискации этих активов. Неназванный официальный представитель США заявил Financial Times, что Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских активов и считает, что решение нужно принять в короткие сроки.