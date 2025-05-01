США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

Однако вечером 4 марта президент Украины Владимир Зеленский провел ряд консультаций с европейскими лидерами и заявил, что Украина готова работать „быстро, чтобы закончить войну“, и предложил план поэтапного перемирия. Это было схоже с тем, о чем говорил Макрон после саммита в Лондоне. В своем сообщении Зеленский также много благодарил за помощь США и президента Трампа, а также выразил сожаление из-за того, что встреча в Вашингтоне „прошла не так, как предполагалось“.