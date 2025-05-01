США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

В пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина, сказано, что договор заключен „в признание значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал для защиты Украины после начала российского полномасштабного вторжения“.
„Это экономическое сотрудничество позволяет двум странам совместно работать над тем, чтобы наши общие материальные активы, таланты и возможности ускорили экономическое восстановление Украины“, — сообщает Министерство финансов США.
При этом Минфин уточняет, что стороны будут работать над „окончательным утверждением того, как программа будет управляться, и развивать это важное партнерство“.
„Как заявил президент [Дональд Трамп], США намерены помочь окончанию этой жестокой и бессмысленной войны, — сказал министр финансов США Скотт Бессент. — Это соглашение дает ясный сигнал России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого стоит свободная, суверенная и процветающая Украина в течение долгого времени“.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая находится в Вашингтоне, также сообщила о подписании документа.
„Совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Спасибо Президентам за лидерство. Спасибо всем, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран“, — написала она в фейсбуке.
Она добавила, что соглашение должна ратифицировать Верховная рада Украины.
Детали соглашения
Соглашение предусматривает создание специального фонда, который будет распоряжаться доходами от использования определенных видов природных ресурсов, инфраструктурных объектов и некоторых других активов в Украине.
Как следует из текста проекта, с которым ранее ознакомилась Би-би-си, военная помощь, оказанная США Украине до заключения соглашения, не рассматривается как взнос американской стороны. Но все, что США выделит после подписания соглашения, будет считаться их инвестициями. Это условие — не считать уже направленную помощь „долгом“ — было принципиальным для Киева. Президент США Дональд Трамп же не раз заявлял, что Вашингтон хочет „получить деньги назад“ за предоставленное Украине оружие в форме будущих доходов от добычи полезных ископаемых.
США получают преференции при заключении новых договоров о разработке природных ресурсов Украины. Однако договор не дает Вашингтону автоматического права на долю доходов от украинских полезных ископаемых или уже существующей инфраструктуры.
Как рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль в среду, соглашение о недрах будет „абсолютно партнерским“: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой, взносы будут делаться только за счет новых лицензий на полезные ископаемые.
Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay.
Соглашение, по словам Шмыгаля, никак не помешает вступлению Украины в Евросоюз.
Проблема последних согласований
В среду информагенства Bloomberg и Reuters сообщили, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной может быть подписано в этот же день. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев готов к подписанию: все принципиальные моменты согласованы, и идет перевод текста с английского на украинский язык, а уполномоченная подписать соглашение министр экономики Украины Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон для подписания документа.
Меморандум о намерениях был подписан двумя сторонами еще 18 апреля.
Однако ближе к вечеру среды по киевскому времени Financial Times со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила, что в последний момент между сторонами возникли разногласия.
По словам собеседников FT, американская сторона настаивала, что одновременно с рамочным соглашением Свириденко должна подписать и дополнительные договоры с конкретными условиями создания фонда и его наполнения. Но Украина была не готова подписывать все документы сразу, поскольку детальный договор с конкретными условиями и обязательствами должен быть сначала ратифицирован Верховной радой.
По данным FT, сотрудники аппарата министра финансов США Скотта Бессента, который должен поставить подпись под соглашением как представитель США, заявили, что Свириденко должна быть „готова подписать все соглашения или вернуться домой“.
Позднее Бессент заявил, что заминка возникла из-за того, что украинская сторона днем ранее захотела внести некоторые изменения в текст соглашения. США, по его словам, готовы подписать документ, если на это готовы представители Украины.
Президент США и его администрация в апреле не раз грозили выйти из переговорного процесса, если признаки прогресса не появятся в ближайшее время. Накануне анонсированного подписания соглашения о недрах об этом снова заявил госсекретарь Марко Рубио.
История сделки
Разработка соглашения была долгой и конфликтной.
Еще в июне 2024 года влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм начал публично говорить о важности украинских полезных ископаемых для Запада. Он заявил о возможности их совместной добычи вместе с США.
„Украинцы сидят на 10-12 трлн долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером“, — отмечал сенатор.
Эту идею позже взял на вооружение украинский президент Владимир Зеленский. В сентябре 2024 года, во время встречи с тогда еще кандидатом в президенты Доналдом Трампом, именно украинский глава предложил США получить экономическую долю в украинских природных ресурсах и критически важных минералах. Это должно было стать отправной точкой для формирования нового экономического партнерства.
В октябре Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе представил „план победы“, в котором также упоминался возможный договор о совместном использовании имеющихся в Украине критических ресурсов, в частности урана, титана, графита и лития. Их стоимость президент оценил в триллионы долларов.
Президент Украины предложил США, ЕС и другим союзникам заключить специальное соглашение, которым была бы предусмотрена совместная защита, инвестиции и использование указанных ресурсов.
Идея о совместном контроле над украинскими ресурсами актуализировалась после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа в конце января. Однако он иначе истолковал предложения Зеленского.
В версии американского президента, доход от украинских ископаемых должен был быть компенсацией для США за уже оказанную военную помощь.
С первым вариантом такого соглашения в Киев 12 февраля прибыл американский министр финансов Скот Бессент. Однако власти Украины отказались подписать этот документ и вернули его со своими предложениями. В частности, из-за отсутствия в нем гарантий безопасности со стороны США.
„Я с уважением отношусь к Соединенным Штатам, и поэтому я сказал министру финансов США, что этот документ не готов“, — отмечал Зеленский.
В первом варианте соглашения, по данным СМИ, предполагалось, что Украина и США создадут совместный фонд, в который внесут права на разработку недр. Доход от добычи полезных ископаемых должен был распределяться поровну — 50/50.
Но позже Белый дом обновил свои условия и сделал их жестче: США захотели закрепить за собой 100% собственности фонда, а Украина должна была внести две трети его стоимости за счет будущих доходов от добычи. Еще одна треть засчитывалась как уже оказанная Америкой военная помощь.
Такое предложение в Украине обозреватели назвали кабальным, а западные СМИ даже сравнили его соглашениями о репарациях, которые накладывались на проигравших после Первой мировой войны.
20 февраля издание Axios сообщило что администрация президента Трампа предоставила Украине „улучшенный“ проект соглашения по полезным ископаемым. „В последнем сделали значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству“, — указал источник издания.
В Киеве началась работа над новыми предложениями, и вскоре украинской и американской сторонам удалось договориться о компромиссном документе, который фактически являлся декларацией о намерениях разработать и одобрить в будущем обязывающее соглашение.
В этой декларации были указаны главные положения, которые должны были войти в большое соглашение. „Это предварительный договор, который предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его“, — говорил Шмыгаль. А Зеленский подчеркивал, что это рамочное соглашение не требует ратификации парламента.
„Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там [в рамочном соглашении] о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть“, — подчеркивал украинский президент.
26 февраля проект соглашения утвердило правительство Украины, а на следующий день о его согласовании заявили в Вашингтоне.
28 февраля Владимир Зеленский с большой делегацией специально прибыл в США, чтобы чиновники торжественно подписали рамочное соглашение. Казалось, что все складывается как нельзя лучше и долгие споры позади.
От катастрофы до понимания
Однако во время общения Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме произошла ссора. Спорили и о разном видении мирного процесса, и об отношении к Путину, и даже об отсутствии костюма у Зеленского. За ссорой, которую Bloomberg назвал ее „реалити-шоу с яростными препирательствами“, можно было наблюдать в прямом эфире.
Подписание соглашения сорвалось, и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. СМИ писали о полной катастрофе, а сенатор Линдси Грэм, ранее слывший горячим сторонником Украины, заявил, что Зеленский должен „или подать в отставку, или прислать кого-то, с кем мы можем иметь дело“.
Из США Зеленский полетел в Лондон, где собрались ведущие европейские лидеры, а также руководитель Канады и глава МИД Турции. Лидеры Франции и Британии убеждали Зеленского, что с Трампом надо как-то восстанавливать контакт. Эммануэль Макрон даже заговорил об определенном временном перемирии на один месяц „в воздухе, на воде и в энергетике“, которое могло бы помочь выйти из тупика.
Сначала Зеленский публично неохотно комментировал такую идею, а саму перспективу мира называл далекой. Это, как писали американские СМИ, еще больше разозлило Трампа. 4 марта президент США распорядился приостановить военную помощь Украине, пока руководство страны не продемонстрирует „приверженности миру“. Казалось, что ситуация для Украины разворачивается катастрофически: мировые СМИ начали давать прогнозы, что без помощи США Киев сможет продержаться всего несколько месяцев.
Однако вечером 4 марта президент Украины Владимир Зеленский провел ряд консультаций с европейскими лидерами и заявил, что Украина готова работать „быстро, чтобы закончить войну“, и предложил план поэтапного перемирия. Это было схоже с тем, о чем говорил Макрон после саммита в Лондоне. В своем сообщении Зеленский также много благодарил за помощь США и президента Трампа, а также выразил сожаление из-за того, что встреча в Вашингтоне „прошла не так, как предполагалось“.
Во время обращения Трампа к Конгрессу 4 марта он похвалил Зеленского и путь к определенному примирению был проложен. Стороны быстро договорились о следующем раунде переговоров по мирному процессу с США в Саудовской Аравии, и 11 марта делегации встретились в Джидде.
На переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня, а США пообещали возобновить военную помощь. Соглашение по полезным ископаемым подписано не было, однако стороны заявили, что договорились о его скорейшем заключении.
Новый виток споров
23 марта американские власти передали Киеву новый проект соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. 27 марта агентство Bloomberg и газета Financial Times опубликовали подробности.
В нем, по данным СМИ, содержались гораздо более агрессивные требования Вашингтона по контролю над минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. В частности, соглашение должно было распространяться на все природные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины.
Кроме того, США настаивали, что рассматривают как свой вклад в фонд „материальные и финансовые выгоды“, предоставленные Украине после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Также в новом проекте не предлагалось никаких гарантий безопасности для Украины.
Неназванные украинские чиновники в разговоре с Financial Times называли этот проект соглашения „несправедливым“ и „грабежом“.
29 марта Bloomberg сообщил, что Украина попросит внести изменения в соглашение и, в частности, включить в него обязательство об увеличении американских инвестиций.
30 марта Трамп снова разозлился на Зеленского и обвинил того в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым. „Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы“, — пригрозил он.
1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев работает над тем, чтобы договор с Вашингтоном обоюдно отвечал интересам обеих стран.
16 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США смягчили условия сделки, значительно снизив оценку оказанной ранее Киеву помощи, которую Украина должна вернуть Соединенным Штатам за счет ресурсов.
Если раньше в Белом доме требовали 300 млрд долларов, то теперь речь идет примерно о 100 млрд, писал Bloomberg. Этот показатель близок к оценке, которую ранее называл украинский президент — он оценивал оказанную США помощь в 90-100 млрд долларов.
18 апреля Украина и США наконец подписали меморандум, который, как заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, „свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение“ по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым.
„Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов — именно с такой целью команды работают над документом“, — сказала Свириденко, добавив, что впереди — финализация текста соглашения, его подписание и ратификация парламентами Украины и США.
В тот же день президент США заявил, что ожидает, что соглашение о недрах с Украиной может быть подписано уже 24 апреля. „Сделка есть“, — объявил Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
Однако Киев не торопился подписывать соглашение, ссылаясь на то, что работа над ним еще ведется, чем продолжал вызывать раздражение Трампа.
„Украина под руководством Владимира Зеленского не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких землях. Задержка составляет не менее трех недель“, — писал Трамп в соцсети Truth Social 25 апреля.
26 апреля у Трампа и Зеленского состоялась личная встреча: лидеры столкнулись друг с другом по прибытии в Ватикан на похороны папы Франциска и уединились для разговора в соборе Святого Петра.
По данным издания Axios, Зеленский во время 15-минутной встречи призвал президента США занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина, после чего Трамп действительно раскритиковал президента России за массированную атаку на Киев.
Трамп же, как писал Axios, надавил на Зеленского, чтобы тот как можно скорее подписал соглашение по редкоземельным металлам.
30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки.