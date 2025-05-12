2025.05.12 11:38

США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней

 
JAV Kinija
JAV Kinija
ФОТО: Reuters

США и Китай в результате переговоров в Швейцарии договорились на 90 дней снизить экспортные пошлины, которые они ввели друг против друга в рамках торговой войны.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин временно снизят тарифы на 115%.

До этого американская и китайская делегации проводили переговоры в Швейцарии, которые Бессент ранее описывал как „продуктивные и конструктивные“.

Эти консультации между сторонами были первыми с момента, когда президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы против китайского импорта, а Китай ответил тем же. Глава Белого дома установил пошлину на китайские товары в размере 145%, Пекин же ввел тариф 125%.

Торговая война между США и Китаем обрушила финансовые рынки и заставила экспертов опасаться глобальной рецессии.

Теперь американские тарифы на товары из Китая будут сокращены до 30%, а китайские пошлины на поставки из США снизятся до 10%. Эти договоренности будут действовать в течение 90 дней.

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