США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин временно снизят тарифы на 115%.

До этого американская и китайская делегации проводили переговоры в Швейцарии, которые Бессент ранее описывал как „продуктивные и конструктивные“.

Эти консультации между сторонами были первыми с момента, когда президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы против китайского импорта, а Китай ответил тем же. Глава Белого дома установил пошлину на китайские товары в размере 145%, Пекин же ввел тариф 125%.

Торговая война между США и Китаем обрушила финансовые рынки и заставила экспертов опасаться глобальной рецессии.