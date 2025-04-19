США и Иран проводят второй раунд переговоров о ядерной сделке. Что важно знать

Однако после переговоров в столице Омана Маскате спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который и представлял на них Вашингтон, в интервью Fox News сказал, что Иран может продолжать обогащение урана на низком уровне — необходимом для мирной энергетики.

За неделю, прошедшую после переговоров США и Ирана в Омане, представители администрации Дональда Трампа посылали несколько противоречивые сигналы о том, чего же они хотят от ядерной сделки с Ираном.

О том, как прошел первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана в Омане и что заявляла каждая из сторон по его итогам, Русская служба Би-би-си подробно рассказывала в нескольких материалах.

Однако спустя сутки Уиткофф изменил свое мнение. В соцсети Х он написал, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу обогащения ядерного топлива и создания оружия. Что же случилось?

Из этих слов Уиткоффа казалось, что администрация Трампа обсуждает и готовится вынести на следующий этап переговоров немного модифицированную версию ядерной сделки Барака Обамы 2015 года — из которой Трамп вывел США в 2018 году, называя то соглашение „катастрофой“.

При этом, по его словам, необходимо будет создать систему „верификации“ производства обогащенного урана и „в конечном счете — контроля за милитаризацией, включая ракеты, их типы и пусковые механизмы для бомбы“. Слово „демонтаж“ он не использовал.

Другая группа во главе с Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио подозрительно относится к Ирану и скептически смотрит на возможность заключения сделки. Они считают, что Иран ослаблен как никогда и США не должны идти на уступки, а если Тегеран откажется от условий Вашингтона — нужно нанести удар или поддержать удар Израиля.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет настаивали на том, что требование полного демонтажа ядерной программы Тегерана провалит переговоры, так как иранцы уже заявляли, что не откажутся от нее. Вэнс даже полагает, что США должны быть готовы к компромиссам.

Если верить источникам издания Axios, во вторник утром Трамп и его высшие советники по национальной безопасности собирались для обсуждения политики в отношении Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который представляет страну на переговорах с США, заявил, что сигналы из Вашингтона в последние дни — от ограничения ядерной программы Ирана до требований о ее полном демонтаже — „не помогают“, но он „будет ждать разъяснений их реальной позиции в ходе переговоров“.

„Между „Иран не должен иметь ядерного оружия“ и „Иранская программа должна быть полностью демонтирована, как в Ливии“ — целый океан различий. Есть риск, что американская сторона, не имея ни экспертизы, ни четкого плана, проиграет более опытной иранской делегации“, — предупреждает аналитик Фонда Карнеги Карим Саджадпур.

По его мнению, сейчас Иран пытается предпринять не какие-то конкретные шаги на пути к сделке, а „продать“ американцам саму перспективу прямых переговоров лидеров двух стран. В подкасте Русской службы Би-би-си он объяснял, что Тегеран изначально был не сильно заинтересован в переговорах.

На текущий момент иранская позиция заключается в том, чтобы „позатягивать время, и из этой логики, кажется, что все в этом направлении и движется“, считает иранист Никита Смагин.

„Мы будем участвовать в переговорах спокойно и хладнокровно, не поддаваясь влиянию каких-либо фракций“, — говорил Аракчи журналистам. По его словам, Иран открыт к укреплению взаимного доверия по ряду чувствительных вопросов, однако вопрос обогащения урана остается вне рамок обсуждения.

Это подтверждают и источники New York Times. По их словам, на встрече с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи высокопоставленные чиновники страны убеждали его, что если Иран откажется от переговоров или если они провалятся, военные удары по двум ключевым ядерным объектам страны станут неизбежными. В этом случае Тегеран будет вынужден нанести ответный удар, что может еще больше навредить экономике и спровоцировать беспорядки в стране. А это, по словам чиновников, прямая угроза для существования иранского режима.

Руководство Ирана не понимает, как можно договариваться о новой сделке с человеком, который разорвал предыдущее соглашение, и сомневается, что аналогичным образом не поступит следующий американский лидер, как Трамп поступил с соглашением Обамы.

Смагин считает, что Трамп не настроен мириться с затягиванием переговоров, и если все пойдет по этому пути, то США нанесут удар — „и сделают это не через год, а куда как раньше“.

„Они могут затянуть США и Израиль в долгие переговоры, вводя Уиткоффа в заблуждение, будто возможен значительный прогресс“, — добавляет Эллиот Абрамс, бывший посланник Трампа по Ирану.

Затягивать переговоры Иран может и в надежде дотянуть таким образом до 18 октября, когда истекает срок действия механизма „мгновенного возврата санкций“ (snapback sanctions) ООН. Механизм snapback позволяет любой из стран-участниц „ядерного договора“ 2015 года (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) в одностороннем порядке инициировать возврат всех санкций ООН против Ирана, если она посчитает, что Тегеран нарушает условия сделки.

Однако, по данным издания, Трамп настоял на дипломатическом пути и приостановил эти планы. Израильским военным поддержка США нужна была не только для защиты от возможного иранского ответа, но и для обеспечения успеха самой атаки.

В последние недели Израиль готовился нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае, среди обсуждавшихся планов была как масштабная бомбардировка, так и коммандос-операции на подземных объектах, но и те, и другие требовали американского участия, сообщила на днях газета New York Times со ссылкой на источники.

Безусловно, это Израиль. Тель-Авив требует уничтожения иранских ядерных объектов. „Сделка возможна только при условии, что ядерные объекты будут уничтожены под контролем США. Иначе остается только военный вариант“, — заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Перед встречей в столице Италии Аракчи заявил, что в ходе „ядерных дискуссий“ Тегеран всегда проводили тесные консультации с „друзьями в России, и сейчас настала подходящая возможность сделать то же самое с российскими официальными лицами“.

Накануне второго раунда переговоров в Риме глава МИД Ирана прилетел с двухдневным официальным визитом в Москву. Аракчи встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а затем со своим российским визави Сергеем Лавровым.

При этом глава Белого дома не исключил военного вмешательства в будущем. После встречи с Нетаньяху Трамп направил директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Израиль для обсуждения альтернативных мер — от скрытых операций до усиления санкционного давления.

Смагин призывает не преувеличивать влияние России на американо-иранские переговоры. По его мнению, визит Аракчи в Москву накануне второго раунда переговоров объясняется желанием Тегерана задействовать другие стороны для того, чтобы избежать возможного удара США по Ирану.

Однако затем, если верить помощнику президента России Юрию Ушакову, никаких новых сигналов от США по этому вопросу не поступало.

Агентство Bloomberg писало, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным в феврале президент США выразил заинтересованность в том, чтобы Москва помогла в переговорах с Тегераном. При этом агентство подчеркивало, что Россия сама предложила выступить посредником, не дожидаясь запроса со стороны США. После этого представители администрации США обсуждали иранский вопрос с российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.

Смагин напоминает, что в рамках ядерной сделки 2015 года была договоренность о том, чтобы Иран отдавал России отработанное ядерное топливо. В рамках соглашения Тегеран тогда был готов его отдавать — Москва согласилась забирать.

В то же время британская газета Guardian пишет, что Вашингтон предложил, чтобы Иран передал запасы высокообогащенного урана третьей стране — например, России. Издание утверждает, что этот вопрос рассматривался на переговорах в Омане и стал одним из ключевых „камней преткновения“ на пути к возможному соглашению. Guardian также написала, что Иран „будет сопротивляться“ предложению США по передаче запасов урана третьей стране.

Эксперт полагает, что в нынешнем положении Москва не так много может сделать для американо-иранских переговоров, потому что сама не обладает большим кредитом доверия со стороны Белого дома.

Москва и Тегеран усилили сотрудничество в области торговли и энергетики с начала вторжения России в Украину. Кроме того, Иран поставляет России беспилотники, которые та использует в войне. В этом году две страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (на этой неделе его как раз ратифицировал Совет Федерации), однако ​​документ не предусматривает положения о взаимной обороне — то есть в случае ударов по Тегерану Москва не обязана будет приходить на помощь.

Сейчас, по словам эксперта, более принципиальный вопрос — насколько Иран вообще готов отдать все, что он наработал, и если да, то что он за это получит, какие гарантии? Если Тегеран будет готов отдавать отработанное ядерное топливо, то будет не принципиально, кому, считает Смагин. По его мнению, Москва может быть вполне себе подходящим кандидатом.

Аналитики полагают, что отказ от сотрудничества с европейцами может ослабить позицию США на переговорах и повысить вероятность военного конфликта с Ираном.

При этом агентство уточняло, что после победы Трампа на выборах и до его вступления в должность европейцы пытались взять инициативу в иранском вопросе в свои руки, проведя предварительные переговоры с Тегераном, которые начались в сентябре и продолжаются до сих пор.

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что США решили не координировать свои действия с европейскими союзниками на переговорах с Ираном в Омане и не уведомили о них Великобританию, Францию и Германию, несмотря на то, что именно эти страны обладают правом инициировать механизм snapback.

В четверг Рубио и Уиткофф приехали в Париж на переговоры с европейскими лидерами — среди заявленных тем для обсуждения был и Иран. Однако о содержательных итогах этих бесед в контексте предстоящей встречи в Риме не сообщалось.

Исключение европейцев из американо-иранских переговоров Смагину кажется закономерным. По его словам, хотя европейские страны и заявили, что после выхода США из сделки в 2018 году продолжат выполнять ее условия, они не сделали ничего для того, чтобы конечная цель этого соглашения — сдерживание ядерной программы — стала реальностью.