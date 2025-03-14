США хотят вместо ракет ATACMS передать Украине бомбы GLSDB

По информации агентства, за последние недели 19 GLSDB были испытаны для оценки эффективности обновлений. Часть модификаций включала укрепление внутренних связей „планирующие бомбы“ для повышения ее устойчивости. Повторное введение GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку запасы этого дальнобойного оружия уже имеются в Европе. Последний раз украинцы использовали это оружие в военных действиях несколько месяцев назад, добавил один из источников Reuters.