США готовят санкции против РФ на случай срыва переговоров

В середине марта Линдси Грэм уже говорил, что США могут ввести новые санкции против России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня, о котором Вашингтон и Киев договорились в Саудовской Аравии. „Я очень воодушевлен, узнав, что Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии. <…> Я надеюсь, что Россия последует ее примеру. Если Россия откажется, нам следует устроить им ад из санкций“, - написал он тогда.