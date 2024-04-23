США готовят санкции против банков КНР за поддержку РФ

Официальные лица США утверждают, что введение санкций против китайских банков рассматривается на тот случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Китая ограничить экспорт товаров двойного и военного назначения в Россию. Лишение банков КНР доступа к доллару названо в качестве крайней меры, поскольку подобные санкции зачастую приводят к банкротству кредитных организаций, отмечает WSJ. Эта мера будет представлять собой особый риск для Китая на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга, продолжает издание.