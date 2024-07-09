США готовят поставку Киеву новых систем ПВО Patriot

В свою очередь президент США Джо Байден после российского ракетного удара по детской больнице „Охмадет“ в Киеве призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины, защищающейся от агрессии со стороны РФ. „Ракетные удары, которые убили сегодня десятки украинских мирных жителей и привели к разрушениям и потерям в самой крупной детской больнице в Киеве, - ужасающее напоминание о жестокости России. Исключительно важно, чтобы в этот момент мир оставался на стороне Украины и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию“, - написал он в соцсети X.