США готовят пакет помощи Украине на 1,25 млрд долларов

Кроме того, по данным Пентагона, у Вашингтона осталось около 1,2 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украины. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку оружия, которое будет поставлено не раньше, чем через год или более. Чиновники заявили, что администрация ожидает выделить все эти деньги до конца календарного года.