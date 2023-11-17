США готовы выделить 500 млн долларов энергосистеме Украины

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине еще около полумиллиарда долларов (460 млн евро) на поддержку энергетической системы, которая является одной из ключевых целей российских обстрелов с наступлением холодов. Об этом в ночь на пятницу, 17 ноября, сообщил на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Соединенные Штаты уже предоставили более 520 миллионов долларов Украине на помощь в энергетическом секторе. Мы знаем, что у нас есть еще 500 миллионов долларов в разработке", - сказал он.

По словам Пайетта, Госдепартамент в вопросах украинской энергетики сосредоточен на двух перспективах: краткосрочной, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической системы в преддверии очередной зимы, и долгосрочной, направленной на создание будущей энергетической системы Украины, "полностью интегрированной с Европой и соответствующей европейским стандартам, децентрализованной, более устойчивой и гораздо более экологичной".