США готовы посредничать в конфликте Индии с Пакистаном

Власти США предложили посредническую помощь Индии и Пакистану для урегулирования вооруженного конфликта. Об этом сообщает Госдепартамент США в субботу, 10 мая.
Рубио поговорил с главами МИД Индии и Пакистана
В ведомстве сообщили, что госсекретарь Марко Рубио побеседовал 9 мая с главнокомандующим сухопутных войск армии Пакистана генералом Асимом Муниром. „Он вновь призвал обе стороны искать пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов“, - сказано в пресс-релизе.
10 мая Марко Рубио провел переговоры с главой МИДа, вице-премьером Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. „Обе стороны должны найти пути деэскалации текущей ситуации и восстановить прямую связь, чтобы избежать просчетов“, - цитирует Госдеп позицию Рубио, который вновь предложил Исламабаду посредническую помощь США.
В тот же день госсекретарь США побеседовал с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. „Обеим сторонам необходимо определить способы деэскалации и восстановить прямую связь, чтобы избежать просчетов“, - заявил Рубио. Он тоже предложил Нью-Дели посредническую помощь.
Взаимные обстрелы Индии и Пакистана
10 мая правительство Пакистана объявило о начале военной операции против Индии. Были атакованы индийские авиабазы и склады боеприпасов. Воздушное пространство над Пакистаном полностью закрыто до полудня воскресенья.
Ранее Исламабад сообщил об атаке Индии на его авиабазы. Одна из них расположена недалеко от столицы. Пакистан утверждает, что большинство ракет перехвачены системами ПВО, а остальные не достигли своей цели.