США готовы посредничать в конфликте Индии с Пакистаном

10 мая Марко Рубио провел переговоры с главой МИДа, вице-премьером Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. „Обе стороны должны найти пути деэскалации текущей ситуации и восстановить прямую связь, чтобы избежать просчетов“, - цитирует Госдеп позицию Рубио, который вновь предложил Исламабаду посредническую помощь США.

В ведомстве сообщили, что госсекретарь Марко Рубио побеседовал 9 мая с главнокомандующим сухопутных войск армии Пакистана генералом Асимом Муниром. „Он вновь призвал обе стороны искать пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов“, - сказано в пресс-релизе.

Власти США предложили посредническую помощь Индии и Пакистану для урегулирования вооруженного конфликта . Об этом сообщает Госдепартамент США в субботу, 10 мая.

В тот же день госсекретарь США побеседовал с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. „Обеим сторонам необходимо определить способы деэскалации и восстановить прямую связь, чтобы избежать просчетов“, - заявил Рубио. Он тоже предложил Нью-Дели посредническую помощь.

Взаимные обстрелы Индии и Пакистана

10 мая правительство Пакистана объявило о начале военной операции против Индии. Были атакованы индийские авиабазы и склады боеприпасов. Воздушное пространство над Пакистаном полностью закрыто до полудня воскресенья.