США: Гарантии безопасности Киеву должна предоставить Европа

Киев получит „надежную гарантию безопасности“, говорится в нем. „Государства-гаранты будут представлять собой спецгруппу европейских стран, а также выразивших желание (присоединиться. - Ред.) неевропейских государств“, - указывается в предложении. Украина не будет пытаться вступить в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС, полагают в Вашингтоне.

В соответствии с планом США гарантии безопасности Украине- в случае заключения мирного соглашения по урегулирования в войне РФ должна предоставлять Европа. Это следует из текста предложений, которые были представлены европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля. Положения документа в пятницу, 25 апреля, опубликовало агентство Reuters.

Как пишет далее Reuters, США де-юре признают российский контроль над аннексированным у Украины Крымом, над Луганской областью, над контролируемыми Москвой частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Украина возвращает себе территории в Харьковской области. Над Запорожской атомной электростанцией устанавливается управление Соединенных Штатов. Через США контролировать ее сможет Украина. Киев будет пользоваться „беспрепятственным проходом“ по Днепру и контролем над Кинбурнской косой, говорится в документе.

Москва и Киев договариваются о постоянном прекращении огня и немедленно вступают в технический диалог по реализации этого режима, отмечается в документе.

От США в Париже присутствовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Киев на переговорах 17 апреля представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

В то же время санкции против РФ, введенные с 2014 года, будут сняты. Вашингтон и Москва будут также продвигать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах, следует из документа.

США и Украина будут выстраивать экономическое сотрудничество и взаимодействовать в рамках соглашения о полезных ископаемых. Все разрушенное в ходе войны будет полностью восстановлено, Киев получит финансовую компенсацию, говорится в представленном Вашингтоном плане урегулирования.

От Германии там были политический директор МИД ФРГ Гюнтер Зауттер (Günter Sautter) и советник федерального правительства по внешней политике и политике безопасности Йенс Плётнер (Jens Plötner).

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс утверждала, что Вашингтон обозначил всем сторонам „контуры прочного и долговременного мира“. Подробностей Брюс тогда не привела.

По ее словам, после встречи в Париже Рубио в телефонном разговоре передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову „то же послание, которое команда США донесла украинской делегации и своим европейским союзникам в Париже: президент Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась“.