США: Эскалация на Ближнем Востоке не выгодна никому

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант в телефонном формате обсудили усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Блинкен подтвердил „непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля“ и отметил, что „эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон“.
Госсекретарь вновь подчеркнул настоятельную необходимость достижения прекращения огня в секторе Газа. По его словам, эта мера обеспечит освобождение израильских заложников, позволит увеличить приток гуманитарной помощи и создаст условия для более масштабной региональной стабильности. Глава Госдепартамента также подчеркнул важность достижения дипломатического решения, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться домой.
Во внешнеполитическом ведомстве США сообщили, что Вашингтон выделил Израилю 3,5 млрд долларов (3,2 млрд евро) на закупку американского оружия и военного снаряжения. Об этом были проинформированы американские законодатели. По данным телекомпании CNN, эти средства - часть дополнительного финансирования Израиля на общую сумму в 14 млрд долларов (12,8 млрд евро), одобренного Конгрессом США в апреле.