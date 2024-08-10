США: Эскалация на Ближнем Востоке не выгодна никому

Во внешнеполитическом ведомстве США сообщили, что Вашингтон выделил Израилю 3,5 млрд долларов (3,2 млрд евро) на закупку американского оружия и военного снаряжения. Об этом были проинформированы американские законодатели. По данным телекомпании CNN, эти средства - часть дополнительного финансирования Израиля на общую сумму в 14 млрд долларов (12,8 млрд евро), одобренного Конгрессом США в апреле.