Средиземноморье: наплыв мигрантов в рождественские каникулы

1500 мигрантов за четыре дня рождественских каникул доплыли до берега Италии, сообщают в Министерстве внутренних дел страны. Такой наплыв объясняется хорошими погодными условиями, отмечают в ведомстве. Там уточняют, что рекордной выдалась среда: 27 декабря на итальянское побережье прибыло 723 человека. Большинство из них высадились на Лампедузе.

В праздничные дни много работы было у НКО, проводящих поисковые операции в Средиземноморье. Волонтёры организации Sea-Watch спасли 118 мигрантов, включая дюжину несовершеннолетних, самому младшему из которых три года.

Команда SOS Mediterranée пришла на помощь 244 терпящим бедствие людям, доставив их на борт Ocean Viking. Итальянские власти назначили Бари портом высадки. Судно, как ожидается, прибудет туда в ближайшие несколько дней.

Во вторник судно НПО Sea-Eye взяло на свой борт 106 мигрантов, обнаруженных в акватории между Мальтой и Лампедузой.