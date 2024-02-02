Spiegel и Insider рассказали о кураторе сотрудника АдГ в ФСБ России

Ранее расследователи рассказывали о родившемся в Украине публицисте Владимире Сергиенко, с 1991 года живущем в Германии и получившем в 2022 году немецкое гражданство. Сергиенко является помощником депутата АдГ, выходца из Казахстана Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt).

Журналисты The Insider получили доступ к переписке Сергиенко, который во время частых визитов в Россию встречался, как полагают авторы расследования, со своими кураторами из российского правительства и российских спецслужб и получал от них деньги на юридическое сопровождение обращения АдГ в конституционный суд.

4 июля 2023 года фракция "Альтернативы для Германии" в бундестаге действительно подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине, решение о которых было принято правительством без учета мнения бундестага. Представители фракции отрицают, что сделали это по просьбе из Москвы или на российские деньги.

Куратор из ФСБ