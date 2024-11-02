Спецслужбы США: Россия стоит за фейком о голосовании гаитян на президентских выборах

В частности, отдел по верификации информации BBC Verify проверил изображения водительских прав (их несколько), которые один из мужчин в ролике показывает на камеру в качестве удостоверения личности.

Би-би-си изучила запись и тоже обнаружила явные признаки того, что видео — фейк.

Люди на видео призывают других гаитян приезжать в США.

Судя по всему, речь идет о почтовом голосовании, когда бюллетень можно отправить досрочно.

20-секундный ролик набрал сотни тысяч просмотров в социальных сетях. В нем двое находящихся в машине мужчин рассказывают, что приехали в США из Гаити, в течение шести месяцев получили американское гражданство, после чего проголосовали за демократку Камалу Харрис в округах Гвиннетт и Фултон в штате Джорджия.

„Такие действия — часть более масштабных усилий Москвы, призванных посеять безосновательные сомнения в честности выборов в США и разжечь разногласия среди американцев“, — говорится в заявлении.

Сразу три спецслужбы США — ЦРУ, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) — выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что за созданием и распространением фейка стоит Россия.

Обратный поиск фотографии на одной из лицензий показал, что фото мужчины взято из архива некой продюсерской компании в Южной Африке.

Адреса, указанные на двух из них, не совпадают с адресами жилых домов. Один принадлежит бизнесу по разработке сайтов, по другому находится заправочная станция посреди шоссе.

Однако специалисты из Университета Клемсона утверждают, что в видео явно заметен почерк российской группы, которую специалисты компании Microsoft называют „Шторм-1516“. По данным западных специалистов в области кибербезопасности, она занимается созданием и распространением дезинформации для продвижения интересов российского правительства за рубежом.

„Расцениваем эти претензии как очередную пустышку, — сказано в сообщении посольства в его телеграм-канале. — Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету“.

Посольство России в США заявило , что обвинения не соответствуют действительности и Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

Американские спецслужбы считают, что эту структуру основал глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе вскоре после того, как поднял мятеж против российской военной верхушки.

„Данная история согласуется с тем, что мы видели в других операциях „Шторма-1516“, особенно в последние недели, когда они сосредоточили свое внимание исключительно на выборах в США“, — говорит Даррен Линвилл из Университета Клемсона.

По его словам, повествовательный тон, стиль и постановка видео соответствуют манере, в которой работает связанный со „Штормом-1516“ так называемый „Фонд борьбы с репрессиями“ — он был создан Пригожиным в 2021 году.