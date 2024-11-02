Спецслужбы США: Россия стоит за фейком о голосовании гаитян на президентских выборах

20-секундный ролик набрал сотни тысяч просмотров в социальных сетях. В нем двое находящихся в машине мужчин рассказывают, что приехали в США из Гаити, в течение шести месяцев получили американское гражданство, после чего проголосовали за демократку Камалу Харрис в округах Гвиннетт и Фултон в штате Джорджия.
Судя по всему, речь идет о почтовом голосовании, когда бюллетень можно отправить досрочно.
Люди на видео призывают других гаитян приезжать в США.
Би-би-си изучила запись и тоже обнаружила явные признаки того, что видео — фейк.
В частности, отдел по верификации информации BBC Verify проверил изображения водительских прав (их несколько), которые один из мужчин в ролике показывает на камеру в качестве удостоверения личности.
Адреса, указанные на двух из них, не совпадают с адресами жилых домов. Один принадлежит бизнесу по разработке сайтов, по другому находится заправочная станция посреди шоссе.
Обратный поиск фотографии на одной из лицензий показал, что фото мужчины взято из архива некой продюсерской компании в Южной Африке.
„Шторм-1516“ и структуры Пригожина
Сразу три спецслужбы США — ЦРУ, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) — выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что за созданием и распространением фейка стоит Россия.
„Такие действия — часть более масштабных усилий Москвы, призванных посеять безосновательные сомнения в честности выборов в США и разжечь разногласия среди американцев“, — говорится в заявлении.
Посольство России в США заявило, что обвинения не соответствуют действительности и Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.
„Расцениваем эти претензии как очередную пустышку, — сказано в сообщении посольства в его телеграм-канале. — Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету“.
Однако специалисты из Университета Клемсона утверждают, что в видео явно заметен почерк российской группы, которую специалисты компании Microsoft называют „Шторм-1516“. По данным западных специалистов в области кибербезопасности, она занимается созданием и распространением дезинформации для продвижения интересов российского правительства за рубежом.
Американские спецслужбы считают, что эту структуру основал глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе вскоре после того, как поднял мятеж против российской военной верхушки.
„Данная история согласуется с тем, что мы видели в других операциях „Шторма-1516“, особенно в последние недели, когда они сосредоточили свое внимание исключительно на выборах в США“, — говорит Даррен Линвилл из Университета Клемсона.
По его словам, повествовательный тон, стиль и постановка видео соответствуют манере, в которой работает связанный со „Штормом-1516“ так называемый „Фонд борьбы с репрессиями“ — он был создан Пригожиным в 2021 году.
„Нам абсолютно не следует удивляться тому, что они нацелены на подрыв веры в честность выборов в США. Это соответствует российской стратегии последних двух избирательных циклов“, — объясняет эксперт.
Опровержение фейков
Глава избирательной комиссии штата Джорджия Брэд Раффенспергер, заявил, что видео является фейком и частью внешней кампании по дезинформации.
На прошлой неделе внимание американских спецслужб привлекло другое видео, на котором показано, как якобы сотрудник избирательного участка в Пенсильвании уничтожает отправленные по почте бюллетени с пометкой в пользу республиканского кандидата Дональда Трампа.
В спецслужбах заявляют, что это видео тоже является фейком, распространенным российской стороной.
О том, что многие мигранты незаконно голосуют на американских выборах, неоднократно говорил сам Трамп, хотя в прессе появлялось множество свидетельств того, что эти утверждения не имеют никаких оснований.
Недавно американская телекомпания CBS опубликовала разбор, в котором сказано, что случаи голосования мигрантов крайне редки, поскольку для участия в выборах необходимо доказать американское гражданство, а списки избирателей тщательно контролируются.