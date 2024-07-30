Спецслужбы: Россия пытается вовлечь в американцев в распространение дезинформации о выборах

По словам чиновников, события последних недель в американской политической жизни вынудили Россию, Иран и Китай внести изменения в свои пропагандистские сценарии. Что остается неизменным, так это стремление этих стран наводнить Интернет ложными и подстрекательскими заявлениями об американской демократии, чтобы подорвать доверие к выборам.
„Американская общественность должна знать, что контент, который они находят в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если он выглядит так, будто произведен в США“, – заявил представитель офиса директора национальной разведки, беседовавший с журналистами на условиях анонимности.
Самой большой угрозой в плане дезинформации, связанной с выборами, остается Россия, хотя есть признаки, что Иран расширяет свои усилия, а Китай проявляет осторожность.
Организации, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и пиар-фирмы в России для создания цифровой пропаганды, одновременно запутывая следы, сообщили чиновники на брифинге.
Две таких компании попали под новые санкции США, объявленные в марте. Власти утверждали, что они создавали фейковые сайты и аккаунты в социальных сетях для распространения дезинформации Кремля.
Дезинформация может фокусироваться на кандидатах или голосовании, а также на темах, которые уже являются дискуссионными в США, таких как иммиграция, преступность или война в секторе Газа.
Конечная цель сделать так, чтобы американцы распространяли российскую дезинформацию, не сомневаясь в ее происхождении. Фейковые сайты, имитирующие американские СМИ и сгенерированные искусственным интеллектом аккаунты в социальных сетях – это лишь два метода.
В некоторых случаях американцы и американские технологические компании и СМИ добровольно усиливают и повторяют тезисы Кремля.
„Иностранные субъекты все искуснее скрываются, побуждая американцев заниматься этим“, – заявил чиновник, выступавший вместе с сотрудниками ФБР и Министерства внутренней безопасности на брифинге для журналистов в понедельник.
О масштабе угрозы можно судить по заявлениям чиновников, отслеживающих дезинформацию, о том, что в нынешнем избирательном цикле они направили в два раза больше предупреждений кандидатам, правительственным лидерам, сотрудникам избирательных органов и другим, чем в цикле 2022 года.
Предупреждения рассылаются, чтобы адресаты могли принять защитные меры.
Россия и другие страны поспешили воспользоваться последними событиями в президентской гонке, в том числе покушением на убийство экс-президента Дональда Трампа и решением президента Джо Байдена прекратить кампанию и поддержать вице-президента Камалу Харрис.
Например, после атаки на Трампа российские дезинформационные агентства начали раздувать заявления, что к стрельбе привела риторика демократов, и даже беспочвенные теории заговора о том, что попытку покушения организовали Байден или правительство Украины.
Ранее американская разведка пришла к выводу о том, что российская пропаганда была направлена на поддержку Трампа, и в понедельник чиновники заявили, что эта оценка не изменилась.
Сокращение поддержки Украины остается одной из главных целей российской дезинформации, а Трамп ранее хвалил президента России Владимира Путина и считается менее благосклонным к НАТО.