Спецслужбы Германии предупреждают о военной угрозе со стороны России

„Не позднее конца этого десятилетия российские вооружённые силы должны быть в состоянии произвести прямое нападение на НАТО“, – заявил Каль в понедельник на открытом заслушивании руководителей разведслужб в Парламентском контрольном комитете Бундестага.
Каль подчеркнул, что „Кремль рассматривает ФРГ как противника“, в особенности потому, что Германия активно поддерживает Украину. „Мы находимся в прямом противостоянии с Россией. На самом деле Путину нужна не Украина. В реальности он стремится к созданию нового миропорядка“, – аргументировал Каль.
Глава BND также указал на то, что российские спецслужбы действуют в полную силу своих возможностей и „без всяких ограничений“. Каль исходит из того, что вполне возможна дальнейшая эскалация обстановки.
Глава Ведомства по охране конституции Томас Хальденванг сделал акцент на усилении гибридных и секретных операций России. „Мы регистрируем агрессивные действия российских спецслужб“, – заявил Хальденванг. В особенности участились случаи шпионажа и диверсий со стороны России и повысился их качественный уровень.
В связи с этим Хальденванг упомянул возгорание пакета службы DHL в аэропорту Лейпцига. По его словам, Германия тогда чудом избежала крушения самолёта. Оно бы затронуло и людей, которые „симпатизируют целям Путина“. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств пакет взорвался в центре логистики DHL в Лейпциге, а не на борту самолёта, объяснил Хальденванг. По информации агентства dpa, пакет, который был отправлен из одной из стран Балтии, не попал на борт в установленное время из-за опоздания рейса. В пакете находился взрывной механизм, который пришёл в действие во фрахтовом контейнере и вызвал пожар. Спецслужбы исходят их того, что это было российской диверсией.
Президент Ведомства военной контрразведки Мартина Розенберг сообщила о попытках шпионажа со стороны спецслужб России, направленных против Бундесвера. По её словам, разведывательная деятельность ведётся в сфере поставок оружия Украине, в местах обучения солдат или в области оборонных проектов. Шпионаж также применяется для проведения диверсий, которые нацелены на создание чувства неуверенности у населения.