2025.02.15 18:27

Спецпредставитель Трампа по Украине: США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев

 
BBC Russian
Kelloggas: Trumpas pasirengęs padvigubinti sankcijas Rusijai
Kelloggas: Trumpas pasirengęs padvigubinti sankcijas Rusijai
ФОТО: REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION | Scanpix

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог сделал еще несколько заявлений в Мюнхене.

„Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны“, — заявил в субботу Келлог. По его словам, война в Украине должна закончиться быстрее, чем через год.

Он также сказал, что Келлог не видит Европу „физически“ за столом переговоров по Украине: „Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему „Минск-2“. Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха. Мы не будем повторять „Минск““.

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