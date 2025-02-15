Спецпредставитель Трампа по Украине: США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев

„Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны“, — заявил в субботу Келлог. По его словам, война в Украине должна закончиться быстрее, чем через год.

Он также сказал, что Келлог не видит Европу „физически“ за столом переговоров по Украине: „Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему „Минск-2“. Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха. Мы не будем повторять „Минск““.