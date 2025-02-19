Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог утром в среду, 19 февраля, прибыл с официальным визитом Киев. В числе прочих, на вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем комментарии журналистам телеканала „Суспільне“ Келлог сказал, что его визит в украинскую столицу „это шанс провести хорошие потенциальные переговоры“. Видео встречи американского политика на вокзале опубликовано также и агентством УНИАН.
Спецпосланник повторил многократно произнесенные ранее Дональдом Трампом слова, что „война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом“. „Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось“, - добавил Келлог. Это первый визит спецпосланника Келлога в Украину. Как сообщалось ранее, он планировал приехать в Киев еще в начале января, еще до инаугурации Трампа, однако его визит перенесли на неопределенный срок.
„Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем“, - описал Кит Келлог украинским журналистам цель своего визита в Киев.
Встречи Келлога в Европе
До своей поездки в Киев Кит Келлог находился в Европе с 14 февраля. За прошедшие два дня он провел в Брюсселе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Евросоюза Антониу Коштой. 18 февраля Кит Келлог прибыл в Польшу на встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По словам представителей польского президента, именно американцы были заинтересованы во встрече с представителями польских властей.
В Украине Келлог намерен провести два дня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, у спецпредставителя президента США будет встреча с ним и с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.
Келлог: Нужно разрушить альянс России, Китая, Ирана и КНДР
Спецпредставитель Дональда Трампа в ходе панельной дискуссии на международной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 15 февраля он заявил, что РФ придется пойти на уступки для прекращения войны в Украине. По словам Келлога, эти уступки могут касаться территорий, а могут заключаться в „отказе от применения силы“.
Келлог также признал, что президент РФ Владимир Путин „не собирается сокращать свои вооруженные силы“, однако в Вашингтоне надеются „принудить“ его к действиям, которые ему „неприятны“. В том числе США могут добиться этого, разрушив сложившиеся в последние годы альянсы РФ с Ираном, Северной Кореей и Китаем, считает спецпредставитель.
Келлог представлял Трампу тактику переговоров по Украине
После вступления в должность президента США Трамп поручил отставному генералу Келлогу добиться завершения войны РФ против Украины. На MSC он заявил, что Вашингтон не видит представителей Европы как непосредственных участников переговоров о завершении войны РФ в Украине. Однако при этом представитель Трампа заверил, что европейские интересы будут учтены. Он также отметил, что „нужно обеспечить суверенитет Украины“, и „европейский альянс будет играть в этом решающую роль“.
16 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Келлог в Мюнхене представил союзникам Вашингтона проект тактики для переговоров о завершении войны в Украине. Министр иностранных дел Польши назвал представленную переговорную тактику „неортодоксальной“, однако „внушающей некоторые надежды“, не приведя какие-либо подробности.Накануне Дональд Трамп высказался за проведение президентских выборов в Украине, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.