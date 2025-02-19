Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог утром в среду, 19 февраля, прибыл с официальным визитом Киев. В числе прочих, на вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем комментарии журналистам телеканала „Суспільне “ Келлог сказал, что его визит в украинскую столицу „это шанс провести хорошие потенциальные переговоры“. Видео встречи американского политика на вокзале опубликовано также и агентством УНИАН.

Спецпосланник повторил многократно произнесенные ранее Дональдом Трампом слова, что „война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом“. „Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось“, - добавил Келлог. Это первый визит спецпосланника Келлога в Украину. Как сообщалось ранее, он планировал приехать в Киев еще в начале января, еще до инаугурации Трампа, однако его визит перенесли на неопределенный срок.