Спецпредставитель президента США по Украине: Нужно разрушить альянс России, Китая, Ирана и КНДР

Американский дипломат также указал, что, Россия - это в первую очередь страна-добытчик ископаемых углеводородов. „70% денег, которые они получают для финансирования этой войны, поступают от нефти и газа. По большей части эти делает возможным теневой флот“, - сказал Келлог. США могут сократить доходы Путина путем введения более жестких санкций, которые сломают „экономический хребет“ Москвы, продолжил он. Действующие сейчас санкции против РФ спецпосланник Трампа оценил „на три балла из десяти“.