Спецпредставитель президента США по Украине: Нужно разрушить альянс России, Китая, Ирана и КНДР

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в ходе панельной дискуссии на международной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в субботу, 15 февраля, заявил, что РФ придется пойти на уступки для прекращения войны в Украине. По словам Келлога, эти уступки могут быть касаться территорий, а могут заключаться в „отказе от применения силы“, передает CNN.
Представитель Трампа признал, что президент России Владимир Путин „не собирается сокращать свои вооруженные силы“, однако в Вашингтоне надеются „принудить“ его к действиям, которые ему „неприятны“. В том числе США могут добиться этого, разрушив сложившиеся в последние годы альянсы РФ с Ираном, Северной Кореей и Китаем, считает Келлог.
Американский дипломат также указал, что, Россия - это в первую очередь страна-добытчик ископаемых углеводородов. „70% денег, которые они получают для финансирования этой войны, поступают от нефти и газа. По большей части эти делает возможным теневой флот“, - сказал Келлог. США могут сократить доходы Путина путем введения более жестких санкций, которые сломают „экономический хребет“ Москвы, продолжил он. Действующие сейчас санкции против РФ спецпосланник Трампа оценил „на три балла из десяти“.
Он также заявил, что надеющиеся на исчерпание Россией своей живой силы в войне „плохо знают историю“, поскольку страна „была готова“ потерять огромное число солдат в Сталинградской битве во время Второй мировой войны, а сейчас так же готова „пожертвовать сотнями тысяч“ жизней своих военнослужащих на войне в Украине.
Келлог представил тактику переговоров по Украине
После вступления в должность президента США Трамп поручил отставному генералу Келлогу добиться завершения войны РФ против Украины в течение 100 дней. Первоначально ожидалось, что американский дипломат представит полный план урегулирования на Мюнхенской конференции 14-16 февраля. Однако позже Келлог сам опроверг это. Сообщалось, что он должен представить Трампу варианты прекращения войны в Украине в ближайшие недели.
15 февраля на форуме в Германии Кит Келлог заявил, что Вашингтон не видит представителей Европы как непосредственных участников переговоров о завершении войны РФ в Украине. Однако при этом представитель Трампа заверил, что европейские интересы будут учтены. Он также отметил, что „нужно обеспечить суверенитет Украины“, и „европейский альянс будет играть в этом решающую роль“.
16 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Келлог в Мюнхене представил союзникам Вашингтона проект тактики для переговоров о завершении войны в Украине. Министр иностранных дел Польши назвал представленную переговорную тактику „неортодоксальной“, однако „внушающей некоторые надежды“. Какие-либо другие подробности он не привел.