Спецпредставитель ЕС по санкциям: ремень привода путинской государственной машины стерся, но еще не порвался

В первую очередь О'Салливан ездит в страны, граничащие с Россией: Казахстан, Грузию, Кыргызстан, Армению, Узбекистан, он также побывал в Сербии и дважды ездил в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. По словам представителя ЕС, многие правительства обещают "призвать своих бизнесменов к порядку", но при этом на практике их позиция не совсем однозначна. Так, Казахстан заявляет, что не занимается экспортом в Россию товаров двойного назначения, и что часть товаров просто "теряется по дороге". Проблема в том, говорит О'Салливан, что эти "утерянные" товары потом оказываются в РФ.