2025.03.22 15:53

Спецпосланник Трампа: Украина согласилась провести президентские выборы

 
rus.DELFI.lv
Steve'as Witkoffas
Steve'as Witkoffas
ФОТО: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS | AFP / Scanpix

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что украинские власти дали согласие на проведение президентских выборов. В интервью Такеру Карлсону, опубликованном 22 марта, он подтвердил, что голосование состоится, пишет „Медуза“.

В ходе беседы Уиткофф также назвал ключевым вопросом российско-украинского конфликта статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, на этих территориях прошли референдумы, и большинство населения высказалось за вхождение в состав России. Он подчеркнул, что решение этого вопроса станет важным шагом к переговорам.

По словам спецпосланника, Россия фактически контролирует эти регионы, а центральной темой конфликта остается признание их статуса мировым сообществом. Он также выразил сомнение, сможет ли Владимир Зеленский сохранить свою политическую позицию в случае такого признания.

Украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, которое в последний раз было продлено до 9 мая 2025 года. Сам Зеленский ранее заявлял, что его смена на посту президента будет сложной задачей, поскольку для этого недостаточно просто организовать выборы, необходимо еще не допустить его участия в них.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не признают российский контроль над оккупированными территориями.

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