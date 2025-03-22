Спецпосланник Трампа: Украина согласилась провести президентские выборы

В ходе беседы Уиткофф также назвал ключевым вопросом российско-украинского конфликта статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, на этих территориях прошли референдумы, и большинство населения высказалось за вхождение в состав России. Он подчеркнул, что решение этого вопроса станет важным шагом к переговорам.

По словам спецпосланника, Россия фактически контролирует эти регионы, а центральной темой конфликта остается признание их статуса мировым сообществом. Он также выразил сомнение, сможет ли Владимир Зеленский сохранить свою политическую позицию в случае такого признания.