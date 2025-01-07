Спецпосланник Трампа по Украине и РФ отложил визит в Киев

Отмечается, что визит Келлога не только в Киев, но и в Рим и Париж перенесен на время „после инаугурации “ избранного президента. Причин отсрочки поездки в Европу источники агентства не назвали. „Ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию“, - говорится в сообщении Reuters.

Специальный посланник США по вопросам Украины и России в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа , отставной генерал Кит Келлог , отложил свою ознакомительную поездку в Киев, которая была запланирована ранее. Об этом поздно вечером в понедельник, 6 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника из окружения Трампа.

В Киеве Келлог собирался встретиться с украинским руководством. Кроме того, его команда занималась подготовкой встреч с высокопоставленными политиками в Париже и Риме. Целью являются не столько активные переговоры по поводу завершения войны в Украине, сколько сбор информации для новой администрации США, уточнили источники Reuters.

Как сообщало 17 декабря Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Кит Келлог в начале января планировал посетить несколько европейских столиц, включая Киев. По их словам, посещение Москвы в планы Келлога пока не входит. Сообщалось также, что план европейского турне Келлога пока находится на этапе составления и его ключевые пункты могут измениться.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов назначена на 20 января 2025 года. Как отмечали собеседники Reuters, намерение Келлога посетить Европу до этого свидетельствует о том, что Трамп придает большое значение урегулированию войны в Украине.

СМИ: Келлог предлагает надавить и на Киев, и на Москву

О выборе Кита Келлога на должность своего спецпосланника по мирному урегулированию войны в Украине Дональд Трамп заявил 27 ноября. Кандидатуру 80-летнего отставного генерала еще должен утвердить Сенат США, но, после того как республиканцы обеспечили себе большинство в верхней палате Конгресса, на пути у Трампа не должно возникнуть препятствий.