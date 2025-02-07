Спецпосланник США по Украине пригрозил РФ новыми санкциями

Приоритет Трампа - прекращение боевых действий

При этом он отметил, что Россию не интересует предотвращение массовых потерь на фронте. По его словам, долгая война на истощение вшита „в ДНК военных операций“ России. „Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите ввязываться в борьбу на истощение с русскими, потому что именно так они и воюют. Они к этому привыкли. Эта страна была готова потерять - и потеряла - 700 000 человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они не моргнули глазом“, - сказал он.