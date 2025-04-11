Спецпосланник президента США Уиткофф вылетел в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию. В пятницу, 11 апреля, возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar. Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию в Украине .

Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, прибыл в Россию, сообщил „Интерфакс“ со ссылкой на авиационные службы.

Официального подтверждения этой информации пока нет.