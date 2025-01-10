Спецпосланник по Украине: Трамп не пойдет на уступки Путину

Кит Келлог, номинированный избранным президентом США на пост спецпосланника по Украине и России, заявил, что Дональд Трамп не намерен идти на уступки Кремлю, а, напротив, стремится защитить Украину. „Он на самом деле пытается спасти Украину и ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это справедливо и честно, и он говорил это неоднократно“, - подчеркнул Келлог в интервью телеканалу Fox News в среду, 8 января, комментируя выступление Трампа на пресс-конференции днем ранее.