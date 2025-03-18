Созвонились еще раз. О чем два часа говорили Трамп и Путин

Состоится обмен пленными
По итогам разговора Кремль сообщил, что президенты России и США провели детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин заявил, что 19 марта состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек, а также Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных в качестве жеста доброй воли. Оба лидера высказались за нормализацию двусторонних отношений, подчеркнув общую ответственность за мировую стабильность. Кроме того, стороны договорились о создании экспертных групп для работы над урегулированием конфликта в Украине.
Также Путин поддержал идею президента США о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Кроме того, в Кремле настаивают на „полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву“. Это названо „ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем“, — цитирует „Медуза“ заявление на сайте Кремля.
По итогам разговора Кремль сообщил, что президенты России и США провели детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин заявил, что 19 марта состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек, а также Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных в качестве жеста доброй воли. Оба лидера высказались за нормализацию двусторонних отношений, подчеркнув общую ответственность за мировую стабильность. Кроме того, стороны договорились о создании экспертных групп для работы над урегулированием конфликта в Украине.
Также Путин поддержал идею президента США о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Кроме того, в Кремле настаивают на „полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву“. Это названо „ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем“, — цитирует „Медуза“ заявление на сайте Кремля.
Конфликт должен закончиться прочным миром
Белый дом тоже опубликовал заявление по итогам разговора Путина и Трампа.
"Сегодня президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин обсудили необходимость мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, должны быть направлены на нужды их народов.
Этот конфликт никогда не должен был начаться и давно должен был быть завершен искренними и добросовестными мирными усилиями. Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетическом и инфраструктурном секторах, а также с технических переговоров о реализации морского перемирия в Черном море, полном прекращении огня и установлении постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.
Лидеры также обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества в целях предотвращения будущих конфликтов. Кроме того, они говорили о необходимости остановить распространение стратегических вооружений и намерены взаимодействовать с другими странами для обеспечения максимально широкого применения этого принципа. Оба лидера разделяют мнение, что Иран не должен оказаться в положении, позволяющем уничтожить Израиль.
Трамп и Путин согласились, что улучшенные двусторонние отношения между США и Россией открывают огромные перспективы. Это касается как масштабных экономических соглашений, так и геополитической стабильности после достижения мира", — сказано в заявлении американской стороны.
Контекст
Переговоры президентов США и России начались в 16:00 по литовскому времени. Телекомпания CNN сообщала, что в Белый дом для участия в переговорах прибыли государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Считается, что темой разговора будет прекращение войны в Украине, а главной целью – достижение предложенного Трампом 30-дневного перемирия. Ходят разные версии и предположения о том, что хочет получить Путин в обмен на согласие на перемирие, например, полное прекращение поставок вооружений Украине.
Украина согласилась на безоговорочное перемирие под давлением, однако это также способ обратить внимание на Россию – действительно ли она, начавшая эту войну, готова к перемирию, отмечает телекомпания BBC. До сих пор уступок со стороны Москвы не последовало, звучат лишь требования.
Во вторник, перед разговором с Трампом, Путин заявил, что „доминирование Запада заканчивается“ и что это долгосрочное явление.
Это второй публично известный телефонный разговор Трампа с Путиным с января, когда Трамп вступил в должность президента. В отличие от этого звонка, о котором было известно заранее, февральский телефонный разговор не был объявлен заранее.