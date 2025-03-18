Созвонились еще раз. О чем два часа говорили Трамп и Путин

Также Путин поддержал идею президента США о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Кроме того, в Кремле настаивают на „полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву“. Это названо „ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем“, — цитирует „Медуза“ заявление на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что 19 марта состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек, а также Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных в качестве жеста доброй воли. Оба лидера высказались за нормализацию двусторонних отношений, подчеркнув общую ответственность за мировую стабильность. Кроме того, стороны договорились о создании экспертных групп для работы над урегулированием конфликта в Украине.

По итогам разговора Кремль сообщил, что президенты России и США провели детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Также Путин поддержал идею президента США о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Кроме того, в Кремле настаивают на „полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву“. Это названо „ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем“, — цитирует „Медуза“ заявление на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что 19 марта состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек, а также Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных в качестве жеста доброй воли. Оба лидера высказались за нормализацию двусторонних отношений, подчеркнув общую ответственность за мировую стабильность. Кроме того, стороны договорились о создании экспертных групп для работы над урегулированием конфликта в Украине.

По итогам разговора Кремль сообщил, что президенты России и США провели детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Конфликт должен закончиться прочным миром

Белый дом тоже опубликовал заявление по итогам разговора Путина и Трампа.

"Сегодня президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин обсудили необходимость мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, должны быть направлены на нужды их народов.