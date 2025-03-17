Создатель Telegram Павел Дуров сообщил о возвращении в Дубай

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай после нескольких месяцев вынужденного пребывания во Франции. „Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой“, - написал Дуров в своем Telegram-канале в понедельник, 17 марта.
В том же посте он поблагодарил следственных судей „за то, что они позволили этому случиться“, а также своих адвокатов и команду „за их неустанные усилия, направленные на то, чтобы продемонстрировать, что, когда речь идет о модерации (контента. - Ред.), сотрудничестве и борьбе с преступностью, Telegram на протяжении многих лет не только выполнял, но и превосходил свои юридические обязательства“.
Ранее, 15 марта, агентство AFP сообщило со ссылкой на источник, что утром того же дня Павел Дуров улетел из Франции в Дубай. По сведениям одного из анонимных собеседников агентства, предпринимателю разрешили покинуть Францию лишь на несколько недель.
Обвинения в отношении Павла Дурова во Франции
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Во Франции его обвиняют в недостаточной модерации контента в Telegram и в уклонении от сотрудничества с правоохранителями. По мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.
Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог в размере 5 млн евро с обязательством отмечаться в полиции дважды в неделю. Выезжать за пределы Франции ему запретили.
17 января радиостанция France Info сообщила, что в ходе допроса по делу, открытому в отношении него во Франции, Дуров заверил следователей в том, что модерация контента в мессенджере Telegram будет усилена.