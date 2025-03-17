Создатель Telegram Павел Дуров сообщил о возвращении в Дубай

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай после нескольких месяцев вынужденного пребывания во Франции. „Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой“, - написал Дуров в своем Telegram-канале в понедельник, 17 марта.

В том же посте он поблагодарил следственных судей „за то, что они позволили этому случиться“, а также своих адвокатов и команду „за их неустанные усилия, направленные на то, чтобы продемонстрировать, что, когда речь идет о модерации (контента. - Ред.), сотрудничестве и борьбе с преступностью, Telegram на протяжении многих лет не только выполнял, но и превосходил свои юридические обязательства“.