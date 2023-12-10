Союз Сары Вагенкнехт получает пожертвования из-за границы

Новое политическое объединение, созданное политической звездой Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), получил многочисленные пожертвования из-за рубежа. Как сообщило в воскресенье, 10 декабря, издание Bild am Sonntag, пожертвования поступили не только из европейских стран. В ССВ подтвердили эту информацию, не уточняя детали. Каждое из пожертвований не превышает сумму в 1000 евро. Организация Вагенкнехт, хотя и не является политической партией, добровольно следует правилам партийного финансирования, установленным в Германии, отметили в Союзе. Они не разрешают принятие пожертвований из стран, не входящих в Европейский Союз, на сумму в более чем 1000 евро.