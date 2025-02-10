Советник Трампа по нацбезопасности: США возложат гарантии безопасности Украины на Европу

В этот же день в интервью телеканалу NBC Майк Уолтц заявил, что именно Европа должна обеспечить Украину гарантиями безопасности после завершения войны, в то время как США намерены окупить свои затраты на военную помощь Киеву. „Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами по поводу их редкоземельных металлов , их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших ресурсов“, - отметил советник Трампа.

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа на следующей неделе встретятся с европейскими чиновниками и обсудят возможности завершения полномасштабной войны в Украине . Об этом в воскресенье, 9 февраля, со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца сообщает агентство Associated Press. По словам Уолтца, в Европу отправятся госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог .

Президент США намерен „положить конец войне“ и привлечь к переговорам „все стороны“, включая Китай, Индию и страны Ближнего Востока, подчеркнул Уолтц. Он также добавил, что Трамп не отказывается от ввода в отношении РФ „налогов, тарифов, санкций“ в случае отказа Москвы от диалога.

Трамп обсуждал по телефону с Путиным войну в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам издания New York Post, что обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным тему завершения войны в Украине. При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, сколько раз он уже общался с Путиным. „Лучше этого не говорить“, - сказал Трамп.