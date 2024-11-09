Советник Трампа: Крым потерян, а Украине нужно сосредоточиться не на возвращении территорий, а на прекращении войны

Он сказал, что приоритетом будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а, как он выразился, „мир и прекращение смертоубийства“. „И если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. — сказал Ланза. — Крым потерян“.
Россия аннексировала Крым в 2014 году. С 2022 года она захватила и другие украинские территории, которые она также объявила своими. Об этих территориях Ланза ничего не сказал.
Неясно, в какой степени высказывания Ланзы отражают позицию будущей администрации или совпадают со взглядами самого Трампа. В среду неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, рассказал Wall Street Journal, что „любой человек, независимо от близости к Трампу, который утверждает, что обладает… более детальным знанием о его планах по Украине, попросту не знает, о чем говорит“. Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и во многих случаях делал это под влиянием сиюминутных факторов, подчеркнул источник.
Ланза в интервью Би-би-си сказал, что испытывает глубокое уважением к украинскому народу, обладающему, по его словам, „сердцами львов“.
„Мы скажем Украине: знаете что вы видите? Вы видите реалистичное видение мира. Это не видение победы, ео это видение мира. И давайте начнем честный разговор“, — добавил Ланза.