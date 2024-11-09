Советник Трампа: Крым потерян, а Украине нужно сосредоточиться не на возвращении территорий, а на прекращении войны

Он сказал, что приоритетом будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а, как он выразился, „мир и прекращение смертоубийства“. „И если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. — сказал Ланза. — Крым потерян“.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. С 2022 года она захватила и другие украинские территории, которые она также объявила своими. Об этих территориях Ланза ничего не сказал.