Советник по нацбезопасности Швеции уволился на фоне скандала

Новый советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг уволился через несколько часов после занятия должности. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили газеты Dagens Nyheter (DN) и Expressen.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о назначении 8 мая.
„Тобиас Тиберг имеет богатый опыт работы в министерстве иностранных дел, ЕС и, в частности, в качестве посла Швеции в Украине во время начала войны“, - говорилось в пресс-релизе главы кабмина.
Должен был лететь на саммит JEF в Осло
Кристерссон уточнил, что Тиберг приступит к обязанностям немедленно. Так, он должен был отправиться в Осло на саммит лидеров государств - участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), хозяином которого выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Однако поздно вечером 8 мая в правительстве Швеции сообщили, что Тиберг не может приступить к работе.
Снимки с сайта знакомств Grindr
„После сегодняшнего решения правительства о назначении Тобиаса Тиберга была получена совершенно новая личная информация о нем, которая не была известна правительственной канцелярии“, - отметил госсекретарь Ульфа Кристерссона - Юхан Стюарт.
По его словам, отдел безопасности должен был провести беседу с Тибергом.
Это произошло после того, как, по данным DN, ее редакция задала вопрос о некой фотографии, предположительно, с Тибергом, носящей „конфиденциальный характер“.
Как в свою очередь уточнила Expressen, снимки носят сексуальный характер, и правительственная канцелярия получила их от анонимного отправителя.
Ушел в отставку
По словам самого Тиберга, речь шла о старых фото с аккаунта, который он ранее вел на сайте знакомств Grindr, используемый преимущественно ЛГБТК+.
„Я должен был сообщить об этом, но не сделал этого. Поэтому я объявил, что не намерен занимать пост советника по нацбезопасности“, - пояснил чиновник вскоре после полуночи.
Оппозиция критикует премьера Швеции
Бывший советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм покинул пост в январе, после того как Служба государственной безопасности (SÄPO) начала расследование в отношении него за небрежное обращение с секретной информацией.
По сообщениям Expressen, в канцелярии очень разочарованы тем, что Тиберг намеренно утаил информацию о фото. „У него было много возможностей рассказать нам об этом во время процесса (найма. - Ред.)“, - отметил один из источников издания.
Стюарт сообщил, что впереди - поиски нового кандидата для занятия поста.
Оппозиция уже назвала ситуацию скандалом и провалом Кристерссона, констатировала Expressen.