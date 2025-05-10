Советник по нацбезопасности Швеции уволился на фоне скандала

Кристерссон уточнил, что Тиберг приступит к обязанностям немедленно. Так, он должен был отправиться в Осло на саммит лидеров государств - участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), хозяином которого выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

„Тобиас Тиберг имеет богатый опыт работы в министерстве иностранных дел, ЕС и, в частности, в качестве посла Швеции в Украине во время начала войны“, - говорилось в пресс-релизе главы кабмина.

Как в свою очередь уточнила Expressen, снимки носят сексуальный характер, и правительственная канцелярия получила их от анонимного отправителя.

Это произошло после того, как, по данным DN, ее редакция задала вопрос о некой фотографии, предположительно, с Тибергом, носящей „конфиденциальный характер“.

По его словам, отдел безопасности должен был провести беседу с Тибергом.

„После сегодняшнего решения правительства о назначении Тобиаса Тиберга была получена совершенно новая личная информация о нем, которая не была известна правительственной канцелярии“, - отметил госсекретарь Ульфа Кристерссона - Юхан Стюарт.

Однако поздно вечером 8 мая в правительстве Швеции сообщили, что Тиберг не может приступить к работе.

Ушел в отставку

По словам самого Тиберга, речь шла о старых фото с аккаунта, который он ранее вел на сайте знакомств Grindr, используемый преимущественно ЛГБТК+.

„Я должен был сообщить об этом, но не сделал этого. Поэтому я объявил, что не намерен занимать пост советника по нацбезопасности“, - пояснил чиновник вскоре после полуночи.

Оппозиция критикует премьера Швеции

Бывший советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм покинул пост в январе, после того как Служба государственной безопасности (SÄPO) начала расследование в отношении него за небрежное обращение с секретной информацией.