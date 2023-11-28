Совет ЕС выделил почти 200 млн евро на обучение украинских военных

 
ru.DELFI.lt
Rusijos karas prieš Ukrainą
Rusijos karas prieš Ukrainą
ФОТО: Scanpix

Европейский совет решил предоставить дополнительное финансирование почти на 200 миллионов евро для обучения Вооруженных сил Украины в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine), сообщила пресс-служба Евросовета.

Поддержку предоставят через Европейский фонд мира; она предполагает нелетальные материалы и услуги для поддержки учебных мероприятий.

“Финансовая сумма увеличена на 194 миллиона евро и составит 255 миллионов евро”, - сообщили в совете.

Там также сказали, что целью этого решения является продолжение поддержки в наращивании потенциала ВСУ, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы.

“Эта поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины и позволит государствам-членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы. На сегодняшний день с момента запуска EUMAM Ukraine прошли обучение более 34 000 солдат”, - говорится в сообщении.

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