Совет ЕС ужесточил санкции против Беларуси

В пакет включено требование к европейским экспортерам включать в будущие контракты так называемую „оговорку по Беларуси“, которая запрещает реэкспорт товаров, подпадающих под санкции, в эту страну. Европейские компании, экспортирующие оборонные товары, должны обеспечить механизмы контроля для выявления рисков реэкспорта в Россию и его предотвращения. Кроме того, запрещен транзит через Беларусь подсанкционных товаров и технологий, включая товары и технологии двойного назначения.