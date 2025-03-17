Совет ЕС утвердил выплату Украине около 3,5 млрд евро

Совет ЕС одобрил выплату Киеву макрофинансовой помощи на сумму около 3,5 млрд евро, говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте этого органа в понедельник, 17 марта. Речь идет о третьем транше из не подлежащих возврату займов и грантов, предоставляемых через Фонд помощи Украине.
Уточняется, что вместе с этой выплатой общая сумма средств, предоставленных Киеву с начала работы Фонда в 2024 году, достигнет 20 млрд евро.
Брюссель видит прогрес в реформах в Украине
Совет ЕС пришел к выводу, что Киев выполнил необходимые условия, чтобы получить третью выплату из Фонда помощи Украине. В частности, как следует из документа, речь идет о реформах по расширению использования возобновляемых источников энергии, увеличении автономии энергетического регулятора, упрощении процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятию стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов, включая разминирование сельскохозяйственных земель; а также о продолжении работы по составлению перечня стратегических и критически важных сырьевых ресурсов страны.
В феврале 2024 года Совет ЕС одобрил создание Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Эти средства, рассчитанные на четыре года - с 2024-го по 2027-й, планируется предоставлять Киеву в виде грантов и кредитов. Они должны обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и решение среднесрочных задач по реконструкции и модернизации страны.