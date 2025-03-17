Совет ЕС утвердил выплату Украине около 3,5 млрд евро

Совет ЕС одобрил выплату Киеву макрофинансовой помощи на сумму около 3,5 млрд евро, говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте этого органа в понедельник, 17 марта. Речь идет о третьем транше из не подлежащих возврату займов и грантов, предоставляемых через Фонд помощи Украине.

Уточняется, что вместе с этой выплатой общая сумма средств, предоставленных Киеву с начала работы Фонда в 2024 году, достигнет 20 млрд евро.

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