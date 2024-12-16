Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

По ее словам, принятие нового пакета санкций демонстрирует единство государств - членов ЕС в неослабевающей поддержке Украины. „Наш безотлагательный приоритет - вывести Украину в максимально сильную позицию. Мы будем поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений, что Украина победит“, - подчеркнула она.

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины . „Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании“, - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

Санкции против „теневого флота“ и виновных за удар по „Охмадету“

В список также внесены 54 физических лица и 30 организаций из России, Китая и КНДР, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожающие им.

Штрафные меры введены в отношении подразделения ВС РФ, ответственного за удар по детской больнице „Охмадет“ в Киеве в начале июля, руководителей ведущих компаний в энергетическом секторе, двух высокопоставленных чиновников КНДР, а также лиц, ответственных за депортацию украинских детей, пропаганду и обход санкций.