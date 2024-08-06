Совет ЕС одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро

Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву 4,2 миллиарда евро из Фонда помощи Украине. Об этом во вторник, 6 августа, в соцсети Х сообщила Венгрия, председательствующая в ЕС во второй половине нынешнего года. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления, говорится далее в сообщении.

Еврокомиссия 17 июля поддержала выделение этих средств. По ее данным, размер финансовой помощи Украине, отражающей российскую агрессию, в рамках этого механизма в текущем году достигнет 12 миллиардов евро.