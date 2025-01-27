Совет ЕС частично приостановил безвиз с Грузией

Совет Европейского Союза приостановил действие части безвизового соглашения с Грузией. Действие безвизового режима отменено на неопределенный срок для грузинских дипломатов и должностных лиц, что может привести к тому, что им придется запрашивать визы для въезда на территорию Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 27 января.
Решение касается членов делегаций Грузии, участвующих в официальных встречах и других меропроиятиях на территории стран ЕС или в международных организациях. Кроме того, речь идет о членах национального и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного и Верховного судов Грузии и владельцах дипломатических паспортов. „Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, по-прежнему будут пользоваться безвизовым режимом при краткосрочных поездках в ЕС“, - указывается в заявлении.
Отход от демократии в Грузии
Данное решение является ответом на принятие Грузией в 2024 году закона „О прозрачности иностранного влияния“ (закона об „иноагентах“), а также законодательного пакета, направленного на сохранение „семейных ценностей“ и „защиту несовершеннолетних“ (так называемый закон против „ЛГБТ-пропаганды“). „ЕС считает, что эти законы подрывают фундаментальные права грузинского народа, включая свободу объединений и выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в государственных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию“, - подчеркивается в заявлении.
Совет ЕС указал на нарушение грузинскими властями „основных прав и демократических ценностей, являющихся ключевыми принципами интеграции с ЕС“. „Официальные лица, представляющие страну, которая попирает эти ценности, не должны получать выгоду от облегченного доступа в ЕС“, - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
Кроме того, решение является ответом на жестокие репрессии со стороны властей Грузии против мирных протестующих, оппозиции и независимых СМИ, которые начались после заявления Тбилиси о прекращении переговоров с ЕС до 2028 года, отмечается в заявлении.
Необходимы решения национальных правительств
Для фактической отмены безвизового режима для грузинских официальных лиц необходимы национальные решения стран ЕС, поскольку в отношении Грузии действует соглашение о полной отмене виз. Таким образом власти стран ЕС смогут принять меры, приостанавливающие безвизовый режим для граждан Грузии - владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов, поясняется в заявлении.
После этого грузинские дипломаты и должностные лица больше не смогут пользоваться льготами при получении виз в страны ЕС, которые вновь введут визовый режим.
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Грузией вступило в силу в марте 2011 года. В марте 2017-го Совет ЕС и Европейский парламент приняли постановление о полной отмене виз для граждан Грузии для поездок на территорию Евросоюза.