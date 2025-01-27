Совет ЕС частично приостановил безвиз с Грузией

Отход от демократии в Грузии

Данное решение является ответом на принятие Грузией в 2024 году закона „О прозрачности иностранного влияния“ (закона об „иноагентах“), а также законодательного пакета, направленного на сохранение „семейных ценностей“ и „защиту несовершеннолетних“ (так называемый закон против „ЛГБТ-пропаганды“). „ЕС считает, что эти законы подрывают фундаментальные права грузинского народа, включая свободу объединений и выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в государственных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию“, - подчеркивается в заявлении.