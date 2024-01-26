Совбез ООН прошел без решений по причинам крушения Ил-76

"Вся информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, показывает, что мы имеем дело с преднамеренным, умышленным преступлением", - заявил в четверг, 25 января, заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский на встрече Совбеза в Нью-Йорке. По утверждению российского дипломата, самолет был сбит из комплекса ПВО западного производства, находящегося на вооружении ВСУ, хотя украинское руководство "прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена". При этом он обвинил Украину в том, что она "готова пожертвовать собственными гражданами ради геополитических интересов Запада".