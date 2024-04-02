Совбез ООН обсудит удар по консульству Ирана в Сирии

Иран грозит Израилю и США

Президент Ирана Ибрахим Раиси объявил об ответных мерах на нападение на иранское посольство в Дамаске, в котором обвиняют Израиль. Это "трусливое преступление" "не останется без ответа", - цитирует заявление Раиси агентство AFP.

В свою очередь глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил в онлайн-сервисе X (бывший Twitter), что Тегеран направил "важное сообщение" США в связи с инцидентом. Иран "объяснил террористический аспект нападения и преступление, совершенное израильским режимом, и подчеркнул ответственность правительства США", - указал глава внешнеполитического ведомства.

Удар по консульству в Дамаске