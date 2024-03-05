Сотрудник ВВС США обвинен в сливе секретов о войне в Украине

Гражданский сотрудник ВВС США задержан по обвинению в разглашении секретных данных. По данным следствия, 63-летний Дэвид Слейтер передавал информацию, связанную с войной России против Украины, через сервис онлайн-знакомств. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Минюста США в понедельник, 4 марта.

Слейтер служил в армии США и ушел в отставку в звании подполковника. После этого он работал в Стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на авиабазе Оффатт в штате Небраска и примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации - в частности, присутствовал на брифингах, посвященных войне РФ против Украины, говорится в пресс-релизе.