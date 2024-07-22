Сотни митингующих призвали премьера Израиля не лететь в США

Сотни протестующих устроили демонстрацию в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве за день до отъезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Об этом сообщает израильская газета Haaretz в воскресенье, 21 июля.
Участники акции призвали премьер-министра не лететь в Вашингтон до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что среди демонстрантов были родственники похищенных израильтян.
Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон
Ранее сообщалось, что 22 июля премьер-министр Израиля должен прибыть в столицу Соединенных Штатов. В этот же день Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, а также выступить с речью перед Конгрессом.
Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников
Ранее 21 июля агентство dpa сообщило, что Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с ХАМАС об освобождении удерживаемых заложников. Делегация отправится в столицу Катара Доху 25 июля, ее возглавит директор израильской разведки „Моссад“ Давид Барнеа. Решение об отправке этой делегации премьер-министр Израиля принял после нескольких часов консультаций со своими ближайшими советниками, пишут СМИ.
По данным dpa, Барнеа должен был прилететь в Катар еще на уходящей неделе, однако его поездка была отложена. Сообщалось также, что в Доху для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников отправится глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Катар и Соединенные Штаты вместе с Египтом выступают посредниками в этих переговорах.